Erakondade reitingud: Isamaa edestab konkurente suurelt

Kui eelmise nädala tulemuste põhjal oli Isamaa toetus kerges langustrendis, siis värskete tulemuste põhjal on reitingutabelis liidrikohal oleva erakonna langus peatunud. Alates aasta algusest suhteliselt stabiilse toetusega olnud EKRE jääb Isamaast 9,5 protsendipunkti kaugusele. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on püsinud alates eelmise aasta novembrist 17 protsendi lähedal ning praegu jäädakse EKRE-st 1,3 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 15 protsendiga, Keskerakond 11 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 5,3 protsenti.

Ka Tartu ülikooli politoloogia kaasprofessor Martin Mölder tõdes, et erakondade toetusmaastikul püsib olukord suuremate muutusteta. «Isamaa reitingu mõningane kahanemine eelnevatel nädalatel on peatunud ning viimastes tulemustes teeb erakonna toetus väikese sammu üles. Isamaa positsioon kõige populaarsema erakonnana paistab olevat hetkel vägagi stabiilne ehk toetusnumbrid 25 ja 30 protsendi vahel paistavad Isamaa puhul hetkel olevat vägagi stabiilsed,» ütles Mölder.

Isamaale järgnevad umbes kümne protsendipunktise vahega EKRE ja Reformierakond, kelle positsioonides viimastel kuudel eriti midagi muutunud ei ole. «Kui valijagruppide sisse vaadata, siis tundub, et EKRE on paljulapseliste valijate seas oma toetust Isamaa arvelt suurendanud. Teisi märkimisväärseid nihkeid EKRE ja Reformierakonna puhul märgata ei ole. Oravate toetus on oma praegusel madalal tasemel stabiilne juba peaaegu viiendat kuud järjest,» rääkis Mölder.