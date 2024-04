Tema sõnul pöörduvad nad sellega ka õiguskantsleri poole ja ilmselt koostatakse see taotlus neljapäeval, kui fraktsioon kokku tuleb. Kovalenko-Kõlvart leiab, et linnapea valimised tuleks uuesti korraldada. «Et olla aus ja riigimehelik oma elanike suhtes, siis seda vast ootaksid ka elanikud,» leiab ta. «See on ka uuele linnavalitsusele parem, sest praegu kõike arvestades on neil silt küljes, et see on valedel põhinev valimine. Uus koalitsioon lubas tuua uut euroopalikku ja läbipaistvat juhtimisstiili, aga kahjuks näitavad need ebademokraatlikud ja mõjutatud valimised vastupidist juhtimisstiili,» lisas ta.

Volikogus valitseb konfliktne õhkkond

Linnavolikogu esimees Maris Sild (SDE) ütles, et sedelite küsimusest rohkem häirib seda see, kuidas keskerakondlased täna hommikul volikogus käitusid. «Ausalt öeldes olin ma väga häiritud sellest, kuidas täna siia volikogu majja tungiti. Volikogu aseesimees, kes on ka keskfraktsiooni liige, lõi ukse lahti ja nõudis sedeleid. Tavaliselt tehakse sedelite kontrollimist kõikide fraktsioonide esindajate juuresolekul,» lausus Sild.

«Ma usun, et sedeleid kuidagi muudetud ei ole. Meenutan, et linnapea valimise komisjonis olid kõikide kohal olnud fraktsioonide esindajad ja seda juhtis keskerakondlane Helve Särgava. Ja see, kus need ristikesed valimissedelil asetsevad, kas kasti ülemises või alumises nurgas, ei oma mitte mingit mõju valimistulemusele,» lisas ta.

