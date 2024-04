«Väga olulisi teemasid puudutasite. Tõepoolest, me peame vaatama kõiki teemasid läbi julgeolekuprisma. Me oleme siin Venemaa naaberriik ja Venemaa proovib toimetada ka Eesti riigis. See ei ole mingi saladus, et üle kümne inimese on Eesti julgeolekuorganite vahistatud seoses sellega, et Venemaa organiseerib meie territooriumil segadust, kasutades julgeolekuasutusi Venemaal, et rünnata meie avalike isikute vara. Ega need asjad ei peatu, me peame väga karmilt tegutsema,» rääkis Tsahkna.