Tulemusi kommenteeris Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder, kes märkis, et mõistmaks seda, mis on kaalul nendel Euroopa Parlamendi valimistel, tuleks esmalt vaadata, kes praegustest saadikutest on uuesti võistlustules ning kellel on kui suur tõenäosus uuesti valituks saada.

«Praeguste tulemuste alusel on peaaegu 100 protsenti kindel, et valimisjaoskondade sulgedes osutuvad Eestist Euroopa Parlamenti valituks Jaak Madison, Urmas Paet, Riho Terras, Mihhail Kõlvart ja Marina Kaljurand. Kuna aga Mihhail Kõlvart on teatanud, et ta loobub oma mandaadist, siis tema koha saab endale Jana Toom. Seega viis kohta Eesti seitsmest kohast on jaotatud ning need lähevad ilmselt praegustele Euroopa Parlamendis olevatele Eesti saadikutele. Tegelik valimisvõitlus käib seega selle üle, kes saavad ülejäänud kaks kohta. Siin on aga ebakindlust ning konkurentsi üpriski palju nii erakondade vahel kui ka erakondade sees,» märkis Mölder.