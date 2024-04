Helme selgitas, et ütles juba veebruaris, et riigikogus ei saa tulevikus enam vaheaegadega venitada. «Täpselt nii kolmapäeval läks. Koalitsioon otsustas, et 30 aastat Eesti parlamentaarse demokraatia osaks olnud vaheaegade võtmine, sellega ööistungite esile kutsumine ning sedakaudu koalitsioonile surve tekitamine kompromissi otsimiseks lõpetati eile ära,» sõnas Helme ning lisas, et opositsiooni peamine tööriist riigikogu tööd takistada on minevik.

EKRE esimees tuletas meelde, et ennustas juba toona, et valitsusel kaob ära vajadus siduda eelnõusid usaldushääletusega. «Mäletatavasti on riigikohtus praegu ka presidendi kaebus selle kohta, kas valitsus võib suvalisi seadusi siduda usaldusega. Ei oma mingit tähtsust, mida riigikohus selle kohta nüüd ütleb. Oma praeguse otsusega on ta valitsuselt võtnud ära igasuguse vajaduse usaldushääletusega eelnõusid siduda, sest ta võttis ära opositsioonilt võimaluse teha muudatusettepanekutega obstruktsiooni. Mida see tähendab Eesti parlamentaarsele demokraatiale, on see, et nüüd on peaaegu kõik vahendid, mis opositsioonil on viimased 25–30 aastat parlamendis olnud, ära võetud,» rääkis Helme toona.