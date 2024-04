VALIMISKAMPAANIA KULUD ⟩ Toomi arvates kohtleb ERJK teda teistest halvemini. Oviir lubab, et ka teised eurosaadikud võetakse ette

Just selle vastu on ERJK etteheite kohaselt eksinud Yana Toom ja võibolla veel nii mõnigi eestlasest eurosaadik. Etteheidete sisu on, et Toomi plakatid, mis justkui on osa tema valimiskampaaniast, on kinni makstud tema kodufraktsiooni Renew Europe'i poolt. Seetõttu algatati Toomi suhtes ka menetlus, mis võib lõppeda sellega, et Toom peab plakatiraha Renewile tagasi maksma.