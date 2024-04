POLINA BARGAN ⟩ Milei: šokiteraapia ilma eksimisõiguseta

See, mis praegu Argentinas toimub, on eksperiment, mida on huvitav jälgida, kuid tõenäoliselt ei tahaks me seejuures olla tavaliste argentiinlaste nahas. Need reformid meenutavad «šokiteraapiat», mida viidi läbi pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist Ida-Euroopas. Nagu ka toonase «šokiteraapia» puhul, mis mõnes riigis õnnestus, kuid teistes läbi kukkus, näitab ainult aeg, kuidas lõpeb Argentina majanduslik eksperiment, kirjutab riigiteaduste ja majandusteaduse teise kursuse tudeng, Polina Bargan.