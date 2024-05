«Meie poliitilises grupis ma olen Ukraina teemade puhul alati automaatselt variraportöör ja see on ka selleks, et seda Vene teemat neutraliseerida,» ütles Madison ning lisas: «Venemaa ja Ukraina puhul on olnud kõige enam jauramist fraktsiooni sees.»

Fraktsiooni kõneisik

Jaak Madison kuulub Brüsselis ühte perekonda parempopulistliku Marine le Peni Rahvusliku Liidu, Matteo Salvini Liiga ning Alternative für Deutschlandiga (AfD) poliitikutega.

Identiteet ja Demokraatia fraktsioonis on 58 liiget, mis moodustab kaheksa protsenti kõigist europarlamendi häältest. Itaalia, Prantsuse ja Saksamaa paremäärmuslastel on fraktsioonis suurimad rahvusdelegatsioonid. Itaallasi on 23, prantslasi 18 ja sakslasi üheksa. Fraktsiooni esimees on Marco Zanni (Itaalia, Liiga).

Põlissoomlased lahkusid sellest kambast 2023. aasta kevadel Madisoni sõnul peamiselt varasemate heade koostöösidemete tõttu Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsiooniga, ent Soome meedia andmetel pigem paremäärmuslaste liialt kremlisõbraliku kehahoiaku tõttu.

Madisoni sõnul tuli tal viimase viie aasta jooksul sõnul vetostada oma fraktsioonis vähemalt mitukümmend Eestile välispoliitiliselt kahjuliku sisuga teksti.

«Mul on fraktsioonis vetoõigus, mis takistab kogu fraktsiooni nimel venemeelse ettepanekuga välja tulla,» selgitas Madison, lisades, et see ei tähenda, et ta saaks kellelgi suud lõplikult kinni panna, sest kõnepuldist esinetakse oma auditooriumitele. Vetoõigus on riikide delegatsioonidel olemas, ent hääletades ei ole sundi fraktsioonil ühtselt käituda ja siis lähtutakse pigem rahvuslikest huvidest.