Välislähetused Kokku 13 lähetust, mis ei olnud seotud tööga Eestis või Prantsusmaal asuvas Strasbourgis.

Olulisemad: neli korda Gruusias (2019, 2022), kaks korda USAs (2019, 2023) ja üks kord Ukrainas (2023).

Vähem võltspidulikkust

Sven Mikser kuulub Euroopa Parlamendi mõjuvõimsasse vasak-tsentristlikke Euroopa poliitilisi jõude koondavasse fraktsiooni, kus suurimad rahvusdelegatsioonid on hispaanlastel, sakslastel ja itaallastel.

Sotsiaaldemokraatidele on omane tähtsustada konfliktide lahendamisel ka sotsiaalpoliitika tööriistu. Ungari peaminister Viktor Orbáni laadsed autoritaarsed ja populistlikud liidrid pääsevad võimule just siis, kui rahvas tunneb, et nende probleemidega ei tegeleta ja võõrandub võimust.

«Sotsiaalpoliitikal on otsene seos julgeolekuküsimustega,» kinnitas Mikser, kes muu hulgas jälgib teraselt USA sisepoliitikat, et mõista põhjalikult ka sealseid sisepoliitilisi hoovusi.

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonis on 141 liiget, mis moodustab 20 protsenti kõigist europarlamendi häältest. Hispaania, Saksamaa ja Itaalia sotsiaaldemokraatidel on fraktsioonis suurimad rahvusdelegatsioonid. Hispaanlasi on 21, sakslasi 16 ja itaallasi 15. Fraktsiooni esimees on Iratxe García Pérez (Hispaania/Sotsialistlik Tööpartei).

Palvele nimetada üks asi europarlamendi töös, mida ta muudaks, kui poleks vaja strateegiliselt kannatada, vastas ta: «Eesti poliitiline diskursus on otsekohesem ja sellist võltsi pidulikkust ja sellist sõnaderohket eneseõnnitlemist on Eestis vähe. Sellega on raske kohaneda.»