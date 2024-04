Koalitsiooni «imerelv» töötõkestuse vastu muudab oluliselt riigikogu poliitkultuuri

«See on järjekordne samm poliitilise kultuurituse teel ja riigikogu liikme põhiõiguste rikkumine,» ütles opositsioonilise Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder Postimehele. «Kuigi koalitsioonierakonnad otsustasid esimest korda 30 aasta jooksul takistada töö tõkestamist vaheaegu piirates, on tähtsaim see, et opositsiooni mahasurumiseks seoti enamik muudatusettepanekuid kokku.»