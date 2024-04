Ta lisas, et vaatamata protestidele ei antud komisjoni liikmetele vastust, miks Eesti seda direktiivi torpedeerib ja milline on Eesti seisukoht hääletusel. Samuti ei lastud komisjonis seisukohta kujundada ega hääletada.

«Komisjonis toimunu on ennekuulmatu ja tundub, et ka Euroopa Liidu asjade komisjonist soovitakse teha lihtsalt valitsuse seisukohtade suuvooder,» kirjutas Kovalenko-Kõlvart.

Poliitik nentis, et nüüd on ilmnenud uued asjaolud seoses Bolti lobitööga. «Kas komisjoni istungil toimunu oli ka osa lobitööst? Kui kaugele see ulatub ja kes on sellega seotud?» Kovalenko-Kõlvart nentis, et kindlasti peavad küsimused saama vastuse ja kõiki neid küsimusi esitab Keskerakond ka valitsuse liikmetele.