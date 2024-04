MIKK SALU Valitsus reetis Bolti ja jäi lõpuks ikka lolli näoga

Majandus- ja taristuminister Tiit Riisalot (Eesti 200) või peaminister Kaja Kallast (RE) või kes tahes veel sellega seotud olid, ei pea kritiseerima, et nad Bolti eest seisid, vaid põhjusel, et tegid seda kehvasti, munesid ja lasid lõpuks põlve nõrgaks. Nõme on ka see, et viimastel päevadel annavad aru mõned majandusministeeriumi ametnikud, aga poliitikud on samal ajal vait. Või reaktsioonid, kus kõik (ka meedia) kaasa kihistavad – mis nüüd küll juhtus, Riisalo peab aru andma ja nõnda edasi.