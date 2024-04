Miks peatas Pakosta platvormitöö direktiivi arutelu riigikogu komisjonis?

«Jutt blokeerimisest on lihtsalt laim. Seadus reguleerib, kuidas komisjoni istungid käivad. See oli täpselt seaduse järgi,» selgitas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) istungil toimunut. Tema meelest on tekkinud kired europarlamendi valimiste üks osa, millega püütakse konkurente mustata.