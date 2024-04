Postimehe eurodebatt 2024 Kandidaadid näevad õigusriigi probleeme ikka väga erinevalt

Laats: Kas inimene tunneb ennast turvaliselt-kaitstuna, kas usaldab institutsioone, kas saab kätte sotsiaalsed teenused – need on asjad, mille inimesed mulle välja tõid. Komplektina need toimivadki.

Raun: Ühiskonnakord, mis kaitseb eraomandit ja kodanikke. See saab selgeks siis, kui õigusriigi vastu paneme ebaõigusriigi, kus on haldusvõimu otsused, mida vastavalt omasuvale tehakse. Mitte kunagi pole õigusriik sada protsenti saavutatud, vaid alati tuleb proovida, et see oleks võimalikult suur.