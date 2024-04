Haiglajuht Arkadi Popov lahkus Tallinna volikogust

Popov tõi põhjusena selle, et ei taha istuda kahel toolil korraga.

«Langetasin enda jaoks otsuse, et väljakujunenud turbulentses poliitilises olukorras suure raviasutuse juhina ei saa ma endale lubada nii-öelda istumist kahel toolil korraga – olles opositsioonis, kritiseerida aktiivselt Tallinnas valitseva koalitsiooni algatusi ning teisalt viia ellu haigla omaniku ehk linna poolt kavandatavaid tervishoiusüsteemi reforme,» ütles Popov.

Ta lisas: «Olen veendunud, et haigla juhi poliitiline tegevus ei tohi mõjutada raviasutuse elu ja arenguid. Pidin valima munitsipaalpoliitiku ja meediku rollide vahel ning otsustasin, et arstina olen ühiskonnale kasulikum.»

Popov oli südamest tänulik valijatele talle usaldatud mandaadi eest. «Kinnitan, et teie hääled ei lähe kaduma. Kuigi ma ei ole Keskerakonna liige, kandideerisin valimistel Keskerakonna nimekirjas ja annan seega Tallinna Linnavolikogus oma volitused üle Keskerakonna fraktsiooni uuele kolleegile. Soovin tänada fraktsioonikaaslasi produktiivse ja meeldiva koostöö eest – minu jaoks oli see hindamatu kogemus. Kõikidele Tallinna Linnavolikogu liikmetele soovin edu, tarkust ja valijate väärikat esindamist,» kirjutas Popov.