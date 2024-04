«Marja-Liisa on töötanud kohalikes omavalitsuses kokku üle 20 aasta ning olnud ka Lüganuse vallavanem. Elu on ta nüüdseks toonud Tallinna ja mul on väga hea meel, et Marja-Liisa oli valmis võtma vastu selle vastutusrikka rolli olla Isamaa kandidaat Mustamäe linnaosa vanema kohale,» sõnas Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.