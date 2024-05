EUROSAADIK Ansip: mulle tundub, et volinikutöö on tervislikum

Tema sõnul europarlamendi reeglid lausa nõuavad, et saadik iganädalaselt koju lendaks. Neil, kes on end Brüsselisse elama seadnud ja samal ajal ka päevaraha kasseerinud, on ka pahandusi tekkinud.

«Volinikuna ma jõudsin Eestisse kord pooleteise kuu jooksul või üle kahe kuu,» meenutab Ansip. «Volinik elab Brüsselis ja käib lähetusteks ja vahel sattub ka Eestisse. Parlamendi liige elab oma koduriigis ja käib töönädala sees tööl kas Brüsselis või Strasbourgis.»

«Mulle tundub, et tervislikum oli volinikuamet,» arvab Ansip. «Nädalavahetuseti oled sa paikne, üldiselt Brüsselis. Sinu käigud on kõik töised ja töönädala sees, need ei ole kunagi nädalavahetustel. Ja siis sa saad olla Brüsselis. Sul on puhkepäevad.»

«Minul oli see komme, et reede õhtuks pidid kõik järgmise nädala materjalid ette valmistatud olema ja siis ma lugesin neid nädalavahetustel,» lisab ta. «Siis oli hea rahulik tunne nädalat alustada. Kui sul on mingi tõsisem asi, tähendab see sada lehekülge materjale – tühja sa seda siis vahetult enne sündmust jõuad läbi lugeda.»

IMCO esindajana väätiste digimärgistamise triloogil. Foto: Emilie Gomez / Euroopa Parlament

Kui küsida, kui suur oli Ansipi šokk, kui ta pärast järjest linnapea, ministri, peaministri ja voliniku kohta täitevvõimu juurest Euroopa Parlamenti sattus, väidab ta: «Ei, šokki mul küll ei olnud.»