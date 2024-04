Valimisea langetamise debatis ütles sõna sekka ka õiguskantsler

«Põhiseadus sätestab, et hääleõiguslik on Eesti kodanik, kes on saanud kaheksateist aastat vanaks. See säte on mõeldud määratlema, kes on hääleõiguslik Eesti Vabariigi kõrgeima riigivõimu teostamisel. Nimelt sätestab põhiseadus, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu riigikogu valimisega ja rahvahääletusega,» edastas õiguskantsler.