ANALÜÜS Valitsus otsustas Euroopasse saata sisutu eelarveplaani

Kokkuleppe osana on täna erakorraline valitsuse istung, kus kiidetakse heaks stabiilsusprogrammi nimeline dokument. See on Euroopa Komisjonile esitatav kava, mis justnagu näitab, mida Eesti valitsus arvab riigirahanduse seisust ja mida kavatseb selle parandamiseks ette võtta.

Eelmisel nädala puhkes stabiilsusprogrammi ümber minitüli. Eesti Rahvusringhääling kirjutas, et valitsus kavatseb Euroopasse esitada fiktiivse kava, tähenduses, et stabiilsusprogrammi kirja pandud arvudel ja tegevustel pole seost Eesti reaalsusega. Sinna on kirja pandud asju, milles Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid pole otsusele jõudnud. Osa puhul päris kindlasti kokkuleppele ei jõutagi ja kui jõutakse, siis kindlasti ei lähe need kokkulepped käiku järgmisel, 2025. aastal. Eesti 200 ja sotsid andsid eelmisel nädalal ka avalikult teada, et ei toeta stabiilsusprogrammi.