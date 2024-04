Kristina Kallas umbusaldusavaldusest: Keskerakonna võitlus vene kooli eest on väga ilmne

EKRE ja Keskerakond kavatsevad teid umbusaldada. Nad on välja toonud mitu probleemi, millest kõige suurem on nende hinnangul see, et Tallinnas ja Narvas on puudu kooliõpetajaid. Jääb mulje, et üleminek eestikeelsele haridusele on suure küsimärgi all.