Rohelised kavatsevad pöörduda europarlamendi valimiste kautsjoni pärast riigikohtusse

Vabariigi valimiskomisjoni juht Oliver Kask ütles, et roheliste nimel pöördus valimiskomisjoni poole advokaat, kellel ei olnud volikirja esitatud, väitega, et kautsjoni selline nõue sellises suures summas on põhiseaduse vastane ja ebaproportsionaalselt suur.

«Seega ennekuulmatu ja piinlik! Ma päriselt ka ei usu oma silmi, sest see toimub minu Eestis!? Meenutan, et selles taotluses oli ka soov tühistada ebamõistlikult suur kautsjoninõue kui piirang, mis ei saa olla oma suuruse tõttu eesmärgipärane ja mõistlik. Kes ei tea, siis nõuab riik selleks u 3,5 kuu netopalka (mediaani) ühe kandidaadi kohta,» kirjutas Evelyn Sepp.

Tema sõnul tundus see olevat põhjendatud ja vajalik vaidlus. «Aga et valimiskomisjon üritab meid sellises kohas ja selliste võtetega rajalt maha joosta, rikkudes ise seadust ... Ei kommentaari! Ma tõesti ei ole süvariigi usku inimene, aga no on sedamoodi juba küll. Kui juba stardis on selline trügimine, siis milleks üldse valimised!? Hääletage parem kohe koalitsiooninõukogus ja jagage need seitse heapalgalist piletit Brüsselisse omavahel välja!» kirjutas Sepp.