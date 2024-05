Erakondade reitingud: Keskerakonna toetus langes rekordmadalale

Tema sõnul võiks üldises reitingutabelis tähelepanu juhtida ehk kahele asjale. Esmalt, Keskerakonna toetus on jätkuvalt murenemas ning viimastes nelja nädala koondtulemustes on erakonna toetus langenud alla 10 protsenti.

Mölder märkis, et EKRE ja Reformierakonna toetused, mis on viimased paar kuud üksteisele väga lähedal olnud, on praeguseks sisuliselt võrdsustunud. «Arvestades probleeme riigi rahandusega ning üldist rahulolematust valitsuse ja peaministri tegevusega, mille osas viimastel kuudel ei ole muutusi toimunud, on ehk natuke üllatav, et oravad on oma positsiooni natuke parandanud. Kasvutrendist siinkohal rääkida aga siiski ei saa,» ütles Mölder.