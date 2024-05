EUROSAADIK Jana Toom: «Keskklass on hääbumas, rikkus on marginaalse protsendi inimeste kätes»

Ukraina sõja küsimuses läheb Toom tuliseks («Meil on Patriot süsteeme Euroopas sada, aga me ei suuda neile seitset anda, et nad saaks kaitsta oma taevast!»), kuid ei põlga samas võtta sisse ka põhivoolust veidi erinevaid positsioone. «Ma arvan, et meie sanktsioonid ei tööta, need on ilmselt valesti üles ehitatud. Keda me karistame? Tavalist vene inimest, kellelt me nõuame, et ta läheks ja tekitaks ülestõusu, mis on tänapäeval ebarealistlik. Isegi Prigožin ei saanud sellega hakkama!»

LIBE komisjoni visiidil Lampedusale. Foto: Piero Cruciatti / Euroopa Parlament

Toom viitab sellelegi, et Euroopa Liit hiilib oma sanktsioonidest ise mööda. «200 või 300 protsenti on kasvanud näiteks metsa ostmine Kyrgystanist – seal polegi nii palju metsa, kui me sealt ostame! Ja miks me keelustasime luksuskaupade müügi Venemaale? Las sõidavad kõik Lexustega, ega see ei tee neid sõjaliselt tugevamaks. Tegelikult peaks Venemaalt välja pumpama ajudega inimesi ja raha, aga me teeme vastupidi.»

Ootamatult krabistab assistent (neid on Toomil kuus) ukse taga. «I gotta go!» kargab Toom juba püsti, kuid rahuneb kohe: aega esinemiseni on siiski veel kuus minutit. Kõnesid on Toom harjunud aga pidama inglise keeles, sest eesti keelest tõlgitakse juttu läbi inglise või prantsuse keele, mis muudab protsessi aeglaseks: «Kord oli nii, et tõlk jõudis öelda ainult «Tere õhtust, head kolleegid!» ja siis tuli juba järgmine!»