Hinnang valimisdebatile Parim argumenteerija julgeolekudebatis oli Jaak Madison EKRE-st

Parteide üleselt valitseb üksmeel, et oluline on muuta Ukraina aitamine Euroopas prioriteetsemaks, arendada NATO kõrval ühist Euroopa kaitsevõimet ja panustada Eesti kaitsevõime arendamisesse. Kuigi tehnilises lähenemises, kuidas neid eesmärke saavutada, näiteks kas lobistamise, kaitsevoliniku tööga või muul viisil, on erakonnad veidi erinevatel seisukohtadel, siis debati keskse teema üle moderaatorite ponnistustest hoolimata suurt vaidlust ei tekkinud.