Kristina Kallas: minu jaoks oli umbusaldamine debatt opositsiooniga

Umbusalduse taga oli Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Keskerakond, kes heitsid Kallasele ette suutmatust lahendada haridussüsteemis kuhjunud kriise. Veel täna hommikul edastas Isamaa, et toetab umbusaldust Kallasele. «Meil puudub usaldus nii haridus- ja teadusministri vastu kui ka Kaja Kallase valitsusele laiemalt,» edastas Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et riigil puudub terviklik nägemus ja poliitika koolivõrgu vaates.

Haridusminister nentis, et teadis hinges, et umbusaldus kukub läbi. «See oli opositsiooni tegevus. Ma ei saanud aru, kas kõik Isamaa liikmed mind ei umbusaldanud?» Kallas sõnas, et tänane riigikogu täiskogu istung oli debatt, kus ta sai koos parlamendisaadikutega lahata probleeme, mis neile muret valmistavad.