«Kui mõned nädalad tagasi tundus, et väga palju üllatusi nendel valimistel varuks ei ole, siis hetkel on mõne erakonna jaoks muutunud olukord natuke pingelisemaks ja mõne jaoks samas ka turvalisemaks,» tõdes küsitlustulemusi kommenteerides politoloog Martin Mölder.

Kõige olulisem muutus toetuses puudutab tema hinnangul Keskerakonda, mille toetus on langenud sellisele tasemele, millest allpool muutub mandaadi saamise tõenäosus kiiresti väga väikeseks. «Hetkel on Keskerakonna tõenäosus jääda oma kohast ilma ilmselt umbes sama suur kui tõenäosus see koht saada,» hindas Mölder. «Kui Keskerakond peaks nendel valmistel jääma mandaadi mõttes tulemuseta, tähendaks see erakonnale kindlasti ka suurt tagasilööki oma üldises kuvandis.»