Postimees kirjutas esmaspäeval, et Pärnu maakohtus ei saanud taas alata kohtuistung Saaremaa Laevakompanii varalise seisundi teadvas kahjustamises süüdistatavate ettevõtte endiste juhtide üle, kuna Vjatšeslav Leedo kaitsja vandeadvokaat Elmer Muna esitas kohtule tõendi, et tema kaitsealune peab minema samal ajal hoopis arsti juurde analüüse andma.

Et Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröril Kaido Tuulemäel ja Pärnu maakohtu kohtunikul Tambet Graubergil tekkis seoses tõendiga küsimusi ja kahtlusi, otsustas kohtunik Kuressaare erakliinikule AS Hanvarile saata kohtunõude, et saada vastus küsimusele, kas Leedo on raskelt haigestunud, mis ei võimalda tal osaleda 6.–8. maini kavandatud kohtuistungitel.