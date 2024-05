Madison reageeris oma postitustes oletustele nagu ta võiks kandideerida erakonna esimeheks. Ta ütles postituses, et ei näe, et oleks reaalne võimalikult efektiivselt juhtida erakonda ja olla samal ajal tõhus eurosaadiku töös Brüsselis ja Strasbourg'is. Samuti kutsus ta erakonnaliikmeid üles Helmet toetama: «Andkem talle võimalus ehitada erakonda ja tuua kokku erinevad teljed ning kasvatada erakonda suurimaks rahvaerakonnaks. See on suur võimalus, kuid ka vastutus.»