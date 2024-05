EUROKANDIDAADID Saatan siseministri õlal, ühtlasi ka abieluvõrdsuse hall kardinal

Teised erakonnad on harjunud, et sotsiaaldemokraadid on lihtne saak, kelle abil ennast pildil hoida, nendib siseminister Lauri Läänemetsa nõunik Vootele Päi. Selle eelarvamuse murdmine ja ka abieluvõrdsuse saavutamine on europarlamendi valimiste ühe üllatuskandidaadi saavutused tema praeguses töös.