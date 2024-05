Mihhail Kõlvart nimetas Moskva patriarhaadist lahkumist «usuvahetuseks». Ekspert: see ei vasta tõele

Aktiivne arutelu MPEÕK staatuse üle sai alguse Moksva patriarh Kirilli avalikest sõnavõttudest sõja ning Putini režiimi toetuseks. Aja jooksul on ta jõudnud ka mitme rahva suveräänsust eitava nn vene maailma kontseptsiooni avaliku propageerimiseni. Esmaspäeval kuulutas Riigikogu suur enamus Moskva patriarhaadi kui institutsiooni Vene agressiooni ja režiimi toetajaks, mis tähendab sisuliselt, et otseside selle organisatsiooniga on defineeritud kui oht Eesti riigi julgeolekule.