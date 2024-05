Tiit Riisalo: ma ei teadnud, et olin nii lähedal töö kaotamisele

Riisalo sõnul on Euroopa Liidus ehk suures kollektiivis oma väikese riigi joone hoidmine keeruline ning alati ei pruugi see ka viia sihile. Ta märkis, et platvormitöö on ärimudel, mis on pidevas muutumises ja laienemises. «Et luua õigusselgus, et see oleks paremini reguleeritud ELis, et see valdkond saaks areneda ning et seal töötavate inimeste õigused oleksid kaitstud, et säiliks ka piisav paindlikkus. See regulatsioon sai kahjuks negatiivseks näiteks, et ühisosa, mis kokku lepiti, oli nii minimaalne, et sellel regulatsioonil puudub mõte,» lausus Riisalo.