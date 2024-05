VIDEO Riigikogu arutab olulise tähtsusega küsimusena e-valimisi

Martin Helme juhib tähelepanu, et avaliku arvamuse uuringute kohaselt pole ühiskonnas e-valimiste vastu piisavalt usaldust. «Kui ligi 40 protsenti valijatest arvab, et viimaste riigikogu valimiste e-hääletus ei olnud aus, siis on võimu legitiimsus kahtluse all,» ütles Martin Helme. Tema sõnul leiab EKRE, et Eestis peaks e-valimised lõpetama vähemalt niikauaks, kui töötatakse välja usaldusväärne ja põhiseadusele vastav viis nende läbiviimiseks.