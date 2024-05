Punamonumendid kaovad ajalukku: valitsus saatis riigikogule eelnõu ettepanekud

Ettepaneku järgi kitsendataks eelnõu ulatust, mis tähendab seda, et uus nõue puudutaks vaid monumente ja rajatisi. Samuti on muudetud presidendi kriitika alla sattunud paragrahvi sõnastust, et oleks selge, et hooned ja rajatised ise ei saa midagi õigustada või toetada, vaid nende kaudu väljendatakse poolehoidu agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisele.