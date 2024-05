TRAAGILINE KAMPAANIAVIDEO Tänavune eurovalimiste üldkampaania on ehitatud vägivallale lähiajaloos

See on neljaminutiline videopõimik, kus Teist maailmasõda ja järgnenud kümnendite vägivalda kogenud eurooplased pöörduvad noorte sugulaste poole. Klipi mõte on koputada uue valijapõlvkonna südametunnistusele, et nood ei võtaks demokraatiat iseenesestmõistetavalt.