Positiivseid märke on. Euroopa Liidus jõuti äsja kokkuleppele, et mitte küll veel külmutatud varade põhiosa, vaid nende pealt teenitud kasum suunatakse Ukraina toetuseks. Mõni nädal tagasi, kui USA Kongress kiitis lõpuks heaks hiigelpaketi Ukraina toetuseks, võeti ühes sellega vastu eelnõu, mis annab Ameerika president Joe Bidenile võimaluse soovi korral külmutatud varad Ukraina abiks suunata – USAs on neid kuus miljardit eurot.