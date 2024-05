Peaminister Kaja Kallas rääkis pressikonverentsil, et rünnak Slovakkia peaministri vastu on sügavalt šokeeriv ning see on rünnak demokraatia vastu. Ta rääkis ka sellest, et riigikogu võttis vastu seaduse Venemaa külmutatud varade kasutamise kohta, kuid vajalik on ELi ülene lahend, kuidas varasid kasutada. Kallas kutsus üles inimesi enam ajakirjanduses pealkirjast kaugemale lugema ning enam rahulikult arutama.

Haridusminister Kristina Kallas rääkis pikemalt sellest, et valitsus keeldus Narva õppeasutustele järgmiseks õppeaastaks venekeelse õppe loa andmisest. Nimelt soovisid 8 Narva õppeasutust jätkata venekeelse õppega 2024/25 õppeaastal osalises mahus (40 protsenti õppe mahust), kuid valitsus keeldus sellest. Valitsuskomisjon leidis, et klassipõhist erisust ei saa kohaldada, sest erandi tegemine tervetele klassikomplektidele ei ole kooskõlas õpilase arengupotentsiaali kasutamisega ja neile ei tasu eestikeelset haridust mittevõimaldada eelhinnangust, et laps ei ole võimeline eesti keeles õppima. Küll aga pakutakse lastele erituge individuaalselt. Valitsuse sõnul on eestikeelsele õppele üleminek kantud avalikust huvist ning Narval on olnud riigi toel piisavalt aega teha ettevalmistusi nõuete täitmiseks.

Valitsus nimetas andmekaitse inspektsiooni uueks peadirektoriks Pille Lehise, kelle jaoks see on teine ametiaeg.

Lisaks otsustas valitsus, et luuakse kriisipoodide võrgustik üle Eesti, mis peaks ühiskonna kriisikindlust suurendama. Eelnõu näeb ette seda, et nn kriisipoodidest saaks osta elektrikatkestuste korral toitu, esmatarbekaupu ja ravimeid ning tagatud oleks sularahaautomaatide töö. Selleks, et poodides säiliks elekter, tehakse elektrigeneraatorite soetamise jaoks riigihange. Arvestatud on 110 kaubanduspinnaga. Meede on plaanis viia ellu kolme aasta jooksul, tänavu tahetakse jõuda kuni 40 kaubanduspinnani.