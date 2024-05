Hinnang valimisdebatile Tugevad naised ja sorava virinaga mehed

Loosungeid nagu kassetilt

Sarnaselt Jana Toomile ja Marina Kaljurannale, tõi ka Martin Helme debatti mitmeid näiteid, kuid ta kasutas neid peamiselt demogoogiliselt. Helme alustas sellega, et Eesti Vabariigi eelarvekriis on tulnud just rohepöörde tõttu, debati keskel oli eelarvekriis põhjustajaks Rail Baltic ning debati viimastes repliikides selgus, et riigi pankrot on sellepärast, et suured euroopa riigid on oma söetehased jälle tööle pannud. Võta nüüd näpust, milline neist siis eelarvekriisi tekitas.