«Gruusia president [Salome Zurabišvili] on praegu demokraatlike püüdluste nägu ning väga õige on olla temaga koos pildil,» lausus endine välisminister, Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand (SDE). «Ma olen näinud paari fotot, kuidas Tsahkna seal laval esines, ja mina võib-olla poleks päris niimoodi laval käinud. Oleksin piirdunud pressikonverentsiga, kus olid välisministrid koos presidendiga, aga siiski on väga õige, et Tsahkna üldse Gruusiasse läks.»