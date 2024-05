Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige Silver Kuusik andis eile teada, et kandideerib erakonna esimehe kohale juunis toimuval kongressil. Peamiselt Tartus ja Lõuna-Eestis tuntud Kuusik nentis, et partei veregrupp ja põhimõtted on paigas, kuid tema pakuks teistsugust juhtimisstiili kui senine esimees Martin Helme.