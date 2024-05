ANNABEL LINDMETS Supervalimiste aasta – transatlantiliste suhete peied või lootus purgatooriumiks?

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on üks jõulisemaid Euroopa suurema autonoomsuse eestkõnelejaid, väljendades, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide väiksem sõltuvus USAst loob tugevama Euroopa. Selliseid mõttevaldusi on mõnigi Eesti poliitik laitnud ning heaendeliselt usutledes, et Euroopa ja selle ühtsus on igavene. Taoline Macronile vastandumine põhineb veendumusel, et transatlantilistes suhetes on vaja veelgi suuremat koostööd ja ühtsust. Usutakse, et Euroopa on ajaloost piisavalt õppinud, et mitte laguneda.