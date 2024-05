Läänemets: toimetulekumured on muutunud juba julgeolekumuredeks

Läänemets nendib postituses, et riigile on ajapikku kohustusi juurde tulnud, kuid maksubaas on jäänud samaks. Tema sõnul on võimalik üle vaadata protseduure ja bürokraatiat, et kokku hoida aga suuremaid kärpeid ei ole võimalik teha, ilma et see ei mõjutaks kümneid või sadu tuhandeid inimesi negatiivselt. «Minu jaoks on murettekitav, et ühiskondlikus debatis räägime riigirahandusest kui asjast iseeneses, mitte sellest, kuidas see rahva heaolu teeniks. Mis kasu on korras riigirahandusest, kui selle tagajärg on rahva vaesusesse saatmine või vähendab meie julgeolekut?»