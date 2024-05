Riho Terras: Jana Toom töötab vastu Eesti huvidele

Postimees kirjutas täna, et Keskerakonna juhtiv poliitik Jana Toom teatas, et on leidnud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule (MPEÕK) juristid, kes on valmis kaitsma tema huve vaidluses riigiga. Poliitiku hinnangul on kirik viimane asi, mis on venekeelsele kogukonnale jäänud pärast «vene kooli hävitamist».

Terras kommenteeris pressiteate vahendusel, et Euroopa Parlamendi liikmena on Toom korduvalt osalenud algatustes, mis kritiseerivad Eestit. «Tema viimaseks suuremaks skandaaliks oli kohtukulude tasumine isikutele, kelle Eesti on julgeolekukaalutlustele tuginedes otsustanud riigist välja saata.»

Terrase sõnul on Toomi tegevuses selge muster: «Kui Toom peab Moskvale alluvat siinset kirikut viimaseks asjaks, mis vene inimestele Eestis alles jäänud on, siis see on ilmselge absurd. Võrreldes oma Venemaal elavate rahvuskaaslastega, on Eestis elavatel vene inimestel võimalus elada õigusriigis, kus on mõtte- ja sõnavabadus. Väärtused, mida Jana Toom on ka varem Eesti riigi vastu ja suhtes kasutanud.»

«Patriarh Kirill on MPEÕK-i jaoks jätkuvalt kirikupea ja kõrgeim usujuht, kelle tegevust Venemaa sõjalise agressiooni toetamisel Ukrainas ei ole siinne kõrgem vaimulikkond selgelt hukka mõistnud. Mistahes Eestis tegutseval kogudusel lihtsalt ei sobi hoida ei kanoonilist ega väidetavat veresidet Ukrainas toimuvaid tapatalguid pühaks sõjaks tituleeriva, Kremli marioneti juhitava kirikuga,» ütles Terras.

Riigikogu kuulutas 6. mail Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Avaldust toetas 75 saadikut, vastu oli kaheksa ja erapooletuid ei olnud. Keskerakonna fraktsioon riigikogu avaldust ei toetanud.