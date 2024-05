Mart Helme: kutsume Tamme korruptsioonivastase komisjoni ette!

Mart Helme (EKRE): Korruptsioonivastane komisjon loomulikult käsitleb seda teemat, aga meile ei ole mingisuguseid kange, et kuskil mingit kriminaalasja alustada. Me kutsume inimesed välja ja palume neil selgitusi anda. Ma ei ole väga süvenenud, mis äriga Tarmo Tamm täpselt tegeleb. Varem on temaga ka mõned skandaalid olnud, mis on ära sumbunud. Me teame, et «valgete jõudude» puhul kõik asjad sumbuvad ära.