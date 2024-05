Reitingud: EKRE toetus pöördus langusesse

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,7 protsenti, Reformierakonda 18,7 protsenti ja EKRE-t 16,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga ei muutnud. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus langes nädalaga aga 1,3 protsendipunkti võrra ning viimase kolme nädalaga on rahvuskonservatiivide toetus langenud 2,3 protsendipunkti võrra. Praegusest madalam oli EKRE toetus viimati 2021. aasta jaanuaris.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14,1 protsendiga, Keskerakond 11,3 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 5,6 protsenti. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti võrra ning eelmisel nädalal valimiskünnisest allapoole langenud Eesti 200 toetus on taas üle viie protsendi piiri.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,4 protsenti ning opositsioonierakondi 55,5 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et jätkuvalt on näha eelistuseta valijate osakaalu suurenemist. «Praeguseks on see jõudnud tagasi eelmise aasta suve tasemele, enne kui Reformierakonna toetus Kaja Kallase idavedude skandaali valguses oma praegusele tasemele kahanes ning Isamaa toetus plahvatuslikult kasvas,» ütles Mölder.

Võrreldes oma aprillikuise tasemega on märkimisväärselt toetust kaotanud EKRE, kelle nelja nädala koondreiting on sel perioodil kahanenud peaaegu kolm protsendipunkti. Ühtlasi on nende viimase nädala toetusprotsent eraldivõetuna vaid 12,7 protsenti. «Ei ole võimalik markeerida mõnda üksikut valijaskonna segmenti, mis seda kahanemist oleks eest vedanud,» tõdes Mölder.

Samas on tema sõnul viimastel nädalatel oma positsioone parandanud Keskerakond, kelle koondreiting on suurenenud kolmandat nädalat järjest. «Nende toetus on kasvanud eestlastest valijate ja pigem meeste hulgas. Oma positsioone on parandanud ka Eesti 200, kes sel nädalal on uuesti valimiskünnise kohal,» ütles Mölder.

Tema sõnul hakkab suve hakul Eesti poliitikas täis saama aasta, millel on olnud väga palju potentsiaali oluliselt muuta jõuvahekordi Eesti parteisüsteemis. «Sellesse aega mahub Eesti 200, Reformierakonna ja Keskerakonna toetuse kriitiline langus ning ennekõike Isamaa aga vähesemal määral ka sotsiaaldemokraatide toetuse märkimisväärne kasv. Varasemaga võrreldes väga teistsugused jõuvahekorrad on kestnud juba kuid ning mida enam aeg edasi, seda tõenäolisem, et need uued positsioonid ka konsolideeruvad,» lisas Mölder.