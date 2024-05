EUROKANDIDAADID Indrek Tarand – mees, keda ei huvita, mida temast arvatakse

Kui mõne aasta eest poliitikaradarile sisse ujunud Eesti 200 teatas, et nende nimekirjas kandideerib Tarand, üllatas see paljusid. Ta oli alles mõni aeg tagasi lahkunud pingsa avaliku silma alt ning läinud kooli õpetajaks. Selle loo tarbeks Tarandi kohta inimestelt pärides ja tema endaga suheldes on selge, et lahutamatu osa temast moodustab teatav edevus. Kohtumisele Postimehega saabub ta erkoranžis pintsakus ja juba legendaarseks kujunenud päikeseprillides ning äärmiselt enesekindla jutuga. Mis teha, mõnele võib selline hoiak mõjuda suisa jääkülma veeämbri pähekallamisena.