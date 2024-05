Peaminister: ma ei tegeleks lisaeelarvega, kui oleksin mõtetega Euroopas

«Siis ma ju tahaksin ka praegu lihtsalt kuidagi ära eksisteerida,» kommenteeris Kallas arvamust Postimehele ning ütles, et tema jaoks on praegu oluline, et lisaeelarve saaks tehtud.

Peaministri sõnul on tema olnud viimased kaks nädalat Eestis ja kohtumiste jaoks olemas. «Mina olen ajanud taga koalitsioonipartnereid, kes on erinevatel põhjustel olnud eemal ja ei ole saanud neid koosolekuid teha,» ütles ta ning lisas, et samal põhjusel on lisaeelarve arutelusid toimunud ka telefoni teel.