«See on sama, kui sajakilone inimene võtaks suurte jõhkrate pingutustega alla 400 grammi,» viitas Ansip Ratase võrdlusele. «Ülesandepüstitus on juba lati alt läbijooksime. Ja see, et ka selle pisikese summaga ei saada hakkama, näitab täielikku saamatust-käpardlikkust,» kritiseeris Ansip valitsuse üldist juhtimatust ja töökultuuri.