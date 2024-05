«Kirjutan selle kirja, et väljendada oma muret Teie Xizangiga seotud tegevuse pärast, sealhulgas ka Teie hiljutise visiidi üle XIV dalai-laama ning «Tiibeti pagulasvalitsuse» «ministrite» ja «Tiibeti parlamendi» juurde, ning et anda mõningast tasakaalustatud informatsiooni,» kirjutas Xiaomei Raidile.

Ta märkis, et Xizang on iidsetest aegadest olnud Hiina territooriumi lahutamatu osa. 13. sajandist on Xizang tegelikkuses kuulunud Hiina Yuani (1271–1368), Mingi (1368–1644) ja Qingi (1644–1911) dünastia keskvalitsuse võimu alla. «Enne Hiina Rahvavabariigi loomist 1949. aastal ja sellele järgnenud Xizangi rahumeelset vabastamist 1951. aastal oli Xizang Hiina Vabariigi keskvalitsuse võimu all. Mitte ükski maailma riik ega valitsus ei ole kunagi tunnustanud «Tiibeti iseseisvust»,» kirjutas Xiaomei.