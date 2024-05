Parempoolsed kaebasid konkurendid riigikohtusse

«Demokraatia saab tõeliselt, põhiseaduse vaimus töötada vaid siis, kui valimised on legitiimsed, pettusevabad selle sõna kõige laiemas tähenduses,» selgitas erakonda esindav advokaat Mart Parind. «Demokraatia toimimiseks on vältimatult vajalik, et erakondade vahel valitseks aus konkurents,» rõhutas ta.

Ausat konkurentsi on vääranud asjaolu, et tagasivalimise poole püüdlevate eurosaadikute kampaaniakuludeks on kasutatud Eesti erakonnaseaduse kohaselt keelatud annetusi juriidilistelt isikutelt – Euroopa Parlamendi fraktsioonidelt. Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon (ERJK) on probleemile tähelepanu juhtinud, kuid ei ole nõudnud annetuste tagastamist enne valimispäeva, põlistades seeläbi ebaausate võtetega saadud eelised.

Oma teguviisi seadusevastasust on tunnistanud ka keelatud annetusi vastu võtnud poliitikud, lubades annetused tagastada. Teadaolevalt pole seda aga seni tehtud ja on vähetõenäoline, et raha makstaks tagasi enne valimiste lõppu.

Isegi kui keelatud annetuse saanud poliitik pärast valimiste lõppu tagastab selle annetuse, mida vahepeal kasutati valimisreklaami ostmiseks, või kui tema eksimus päädib haldusliku sanktsiooni või väärteokaristusega, ei muuda see valimistulemusi. Selline olukord rikub Parindi kinnitusel seadusekuulekalt käitunud erakondade põhiõigusi võrdsele kohtlemisele ja kandideerimisele kallutamata konkurentsis.

Õiguspäraselt käituval ja ausat poliitilist konkurentsi soovival erakonnal või kandidaadil puuduvad Eesti praeguses õigustikus tõhusad võimalused vajadusel saavutada, et keelatud annetuse eest valimiskampaaniat tegeva või teinud erakonna või kandidaadi ebaaus eelis neutraliseeritaks õigeaegselt.