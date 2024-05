Valitsus jõudis lisaeelarves kokkuleppele

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) kinnitas, et valitsus on kokku leppinud 175 miljoni euro suuruses negatiivses lisaeelarves, mida nüüd tuleb täpsustada ministeeriumide tasandil.

Julgeolekut ei puuduta kärped, kuid siseministeerium näeb ette ühekordset kärpeid ning muudatusi ka teistes valdkondades, näiteks ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses (EISA). Lisaks on plaanis ühistranspordi dotatsioonide katmine valitsuse reservist, mis on vajalik riigi poolt võetud kohustuste täitmiseks.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) rõhutas, et kokkuleppe kohaselt on kuni 80 protsenti kärpimisest baaskärbe, mis kandub üle järgmistesse aastatesse. Lisaks on oluline, et kaitseinvesteeringud ja sisejulgeolek jäävad puutumata, kuid bürokraatia vähendamine ehk kärpimine on vajalik.